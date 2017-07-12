Başkan Karaçanta’nın 15 Temmuz mesajı

Başkan Karaçanta yayımladığı mesajında, “Türk Milletinin, top yekün Türkiye geçilmez dediği tarihin adıdır 15 Temmuz. 15 Temmuz gecesi, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz, cefakar ve fedakar millete doğrultarak hain, kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, yüce Türk milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar” dedi.

Karaçanta, “Hain ellerin, millet iradesiyle seçilmiş hükümete karşı darbe teşebbüsüne kalkışması asla kabul edilemez. Milli iradeye sahip çıkmak nefes aldığımız sürece hepimizin boynumuzun borcudur. Anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen, yerli ve yabancılara uşaklık eden ve darbe maskaralığı yapanlara bu asil millet asla prim vermeyecektir. Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir. Zaman, tanklarını, silahlarını milli iradeye doğrultmuş millet düşmanlarına mücadelede tam ve kararlı olma ve devlet-millet olarak kenetlenme zamanıdır” diye konuştu.

Başkan Karaçanta, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu haince girişim, ülkemize zarar vermek isteyenlerin son çırpınışı olacak ve tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardır inşallah. Kardeşliğimizi bozanlar, Türk adaleti karşısında en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür. Yeni ve güçlü Türkiye’de hainlerin yeri olmayacaktır. Bu doğrultuda hain darbe girişiminin birinci yılında demokrasi ve milli iradeye sahip çıkılması gerekiyor. Hiç kimseyi sevindirmeyeceğiz. Acımızı da sevincimizi de yüreğimizde taşıyacağız. Şehitlerimiz daima yüksektedir, onlar en yüksek makama layıktırlar. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek, Devletin bütünlüğü bu bayrağın varlığı, Devletin bekası söz konusuysa gerisi teferruattır.”