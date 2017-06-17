Başkan Murtaza Karaçanta, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Bir otelde verilen iftar yemeğinde Başkan Murtaza Karaçanta ile eşi Figen Karaçanta, misafirlerini kapıda karşıladı.

Kur’anı Kerim’in okunmasıyla başlayan yemek öncesinde İl Müftüsü Mehmet Genç, akşam ezanını okudu. Genç, şehitler için dua etti. Her bir protokol üyesi ise şehit ve gazi ailelerinin bulunduğu masalarda oturarak iftar açtı. Şehit ve gazi ailelerinin istek ve taleplerini de dinleyen protokol üyeleri her zaman kendilerinin yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek bu vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan vatan evlatlarına Allah’tan rahmet dilediler.

Düzenlenen iftar programında bir konuşan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Canlarını ve kanlarını ülke için feda etmiş olan şehit ve vatan için yaralanmış gazilerimizin acılarına ortak olmak adına bir araya geldik. Vatan için yapılan fedakarlıkların hiçbir bedelle ölçülemez. Ülkemiz büyük bir devlet şehit yakınlarımız ve gazilerimizin her türlü maddi koşulu karşılamaya çalışılıyor onlar için hizmetler verilmeye çalışılıyor. Ama biz asla bunları yeterli görmüyoruz. İnşallah sizlerin acısına ortak olarak yapılan hizmetleri daha da ileriye götüreceğiz. Bizleri bir evladınız ve kardeşiniz gibi görün. Bizler üzerimize düşen sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmemiz gerekir, bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Ortadoğu’nun ve İslam coğrafyasının sürekli Türk, Kürt, Şii, Sünni, Alevi, Arap ve Fars diye parçalanmaya çalışılmaktadır fakat bizler millet olarak bunun bilincindeyiz. Biz ne Haçlı seferleri, ne Moğol istilaları ve ne savaşlar gördük, geçirdik. Bugün 79 milyon halen aynı ülkede aynı coğrafyada yaşayabiliyorsak hep o inanç birlikteliği ve sevda birlikteliği sayesindedir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

İftar yemeğine Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Selçuk Ural, İl Müftüsü Mehmet Genç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muhsin Ağcay, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Digor Kaymakamı Mustafa Güngör, Kağızman İlçe Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay ile çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.