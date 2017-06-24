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24 Haziran 2017 08:20

Başkan Toksoy’un Ramazan Bayramı Mesajı

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Toksoy’un Ramazan Bayramı Mesajı

24 Haziran 2017 08:20


Sarıkamış Belediye Başkanı Toksoy, “Ramazan Bayramı’nı milli ve manevi değerlerimizin öngördüğü hoşgörü ve birliktelik anlayışı kapsamında kutlamalıyız” dedi.


Başkan Göksal Toksoy, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, milletlerin ve ümmetlerin tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletlerce ve ümmetlerce coşku ve sevinç içerisinde kutlanılan günlerdir. İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramı da bu müstesna günlerden bir tanesidir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden olan bayramlar, sıla-i rahim açısından da özel günlerdir. Böyle bir günün, milletimiz, İslam alemi ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.”




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