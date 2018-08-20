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20 Ağustos 2018 11:30

Berberlerin bayram mesaisi yoğunlaştı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Kurban Bayramı öncesi berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Berberlerin bayram mesaisi yoğunlaştı

20 Ağustos 2018 11:30


Berberler oluşan yoğunluğa yetişebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları dükkanları gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.


İlçede birçok berber randevusuz sistemle çalışarak sırasıyla müşterileri tıraş ediyor.


Kuaför Onur Çelik bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Bayrama bir gün kala daha yoğun oluyoruz. Randevu sistemini kaldırdık, çünkü işler yoğun olduğu için geleni direk alıp tıraş ediyoruz" dedi.


Tıraşını olan Harun Yıldız, “Bayramın güzelliklerinin içinden bir tanesi de temizliktir. Tıraşta bir temizliğe girmiş oluyor. Berberlerde sıra bulabiliyoruz. Bayram tıraşımızı olduk.” dedi.




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