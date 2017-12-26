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26 Aralık 2017 11:19

Boğatepe’de kamyon şarampole verildi

Kars’ta, buzlanan yolda kömür yüklü kamyon kaza yaptı.

Boğatepe’de kamyon şarampole verildi

26 Aralık 2017 11:19


Kaza, Kars-Göle karayolu Boğatepe mevkii de meydana geldi. Göle’den Kars istikametine seyir halindeki 76 DE 893 plakalı kamyon, sürücüsünün yolun kaygan ve buzlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yaralanmadan atlatırken, kamyonda bulunan kömürler etrafa dağıldı.


Kaza da şarampole devrilen kamyonda maddi hasar oluşurken, olay yerine gelen başka bir kamyona kömürler yüklendi. Kaza yapan kamyonun ise uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.




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