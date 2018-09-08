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08 Eylül 2018 09:50

Bölge aşıklarının heykelleri Kars Kalesi eteklerinde sergileniyor

Aşıklar diyarı Kars’ta, Türkiye’nin tanınmış halk ozanları Kars Kalesinin eteklerini dikilen heykelleriyle anılıyor.

Bölge aşıklarının heykelleri Kars Kalesi eteklerinde sergileniyor

08 Eylül 2018 09:50


Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın girişimleriyle Namık Kemal Kültür Evi Bahçesi’ne dikilen aşıkların heykelleri aşıklar arasında da memnuniyetle karşılandı.


Aşık Şenlik’ten Murat Çobanoğlu’na, Aşık Lütfü Aydın’dan Veysel Şahbazoğlu’na kadar edebiyata intikal etmiş yaklaşık 18 aşığın heykelleri Namık Kemal Kültür Evi bahçesinde yerlerini aldı.


Aşıklık geleneğinin yoğunlukla yaşandığı Kars’ta aşıkların heykellerinin dikilmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, “Aşıkların, üstatların burada sergilenmesi bizim için çok büyük bir onur, büyük bir şereftir. Büyük bir gururdur. Burası Aşıklar Kültür Evi olduğundan dolayı bunlarda buraya yakışıyordu, buraya koydular. Bunlar bizim en büyük değerlerimizdir. Bunların hakkı ödenmez. Bunlara biz ne yapsak, haklarını ödeyemeyiz. Bunların bize emeği çok biz hale onların ekmeğini yiyoruz. Bunlar dış ülkelerde olsun, Türkiye’nin çeşitli illerinde olsun çok şeyler verdiler, çok şeyler anlattılar. Heykelerin buraya getirilmesinde emeği geçen, bunları buraya getirip kuranlara ben çok teşekkür ediyorum” dedi.


“Ustaları karşımda görmüş gibi sevindim”


Aşıklar diyarı Kars’a İstanbul’dan gezmeye geldiğini belirten Aşık Mustafa Kurbanoğlu, açıkları tek tek karşısında görmüş gibi sevindiğini söyledi.


Aşık Mustafa Kurbanoğlu, “Gerçekten ustaları teker teker karşımda bulmuş gibi sevindim. Allah hepsine rahmet eylesin. Burada merhum ustaların heykelleri sergileniyor. Aşık Şenlik babadan, Tarhan İnan’a kadar hepsine minnet borcumuz var. sanatsal olarak her bağlamda gittiğimiz her ortamda onların bize aktarmış oldukları aşıklık sanatını bizde elimizden geldiği kadar günümüzden, geleceğe taşımak adına çaba göstermekteyiz. Ben dilerim ki, ustalar bizden razı olsunlar, allah onlardan razı olsun. Çünkü biz onların sayesinde bu işi icra ediyoruz” diye konuştu.


Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak Namık Kemal Kültür Evi Bahçesi’ne yerleştirilen aşıkların heykelleri Kars Kalesi eteklerinde yerini aldı. Taş Köprü, Tarihi Hamamlar, Havariler Kilisesi, Ulu Cami, Evliya Cami, Harakani Külliyesi’nde bulunduğu bölge her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.




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