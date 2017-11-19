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19 Kasım 2017 15:43

Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Trabzon Zağnas Spor’u 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

Bölgesel Amatör Lig

19 Kasım 2017 15:43


Kars Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Ali Alkan, Muammer Emre ve Serhat Güzel hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma öncesinde önceki gün Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu anısına saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmaya konuk ekip Zağnos Spor başladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında rakip karşında üstün oynayan Yeşil Beyazlı ekip rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk devresi Kars36 Spor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Karşılaşmanın 2’nci devresi Kars36 Spor’un vuruşuyla başladı. Sürekli rakibinin üzerine giden Kars36 Spor durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında konuk ekip durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kars36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Zağnos Spor’u 2-1 mağlup ederek hafta 3 puanla kapattı.




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