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24 Haziran 2017 13:54

BTK’da raylar döşeniyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, içinde bulunduğumuz Haziran ayı sonunda bitirilerek hizmete sunulmasını bekliyoruz dediği Bakü Tiflis Kars (BTK) Demiryolu’nda ilk hattında ray döşeme çalışmaları devam ediyor.

BTK’da raylar döşeniyor

24 Haziran 2017 13:54


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın 4 Haziran 2017 tarihinde Kars’ta yaptığı BTK incelemesinde; “Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı Projesi’nin Türkiye’deki çalışmalarının bu ayın sonunda tamamlanacağını belirtmesinden sonra daha da hızlanan BTK Demiryolu hattı çalışmalarında Türkiye ayağında sona gelindi. BTK Demiryolu hattında gözler Gürcistan’a çevrildi. Gürcistan ayağındaki çalışmalarında biran evvel tamamlanması bekleniyor.


Bakü Tiflis Kars Demiryolu Projesi’nin Arpaçay ilçesi Kümbetli Köyü yakınlarından geçen hat güzergahında ilk tren görüldü. Rayların taşınmasını yapan trenin BTK hattında görülmesi ise vatandaşları heyecanlandırdı.


BTK Demiryolu hattının Türkiye ayağı Haziran ayı sonu itibariyle tamamlanıyor. Demiryolu hattının tam anlamıyla faaliyete geçmesi için Gürcistan’daki çalışmaların bitirilmesi gerekiyor.




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