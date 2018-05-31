Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 12:38

Cani koca sabaha kadar ormanda ağaç kovuğunda saklanmış

Kars Sarıkamış’ta, hamile eşini bıçaklayarak kaçan cani kocanın Sarıkamış ormanlarında ağaç kovuğunda saklandığı ortaya çıktı.

Cani koca sabaha kadar ormanda ağaç kovuğunda saklanmış

31 Mayıs 2018 12:38


Eşi Sezen Alkan’ı bıçakladıktan sonra Sarıkamış kızılçam ormanlığına gelen Barış Alkan’ın, ağaç kovuğuna girerek saklandığı ortaya çıktı. Alkan, polisin aldığı istihbarat sonucu düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.


Saklandığı ağaç kovuğundan çıkarılan Barış Alkan’ın üzerinde yapılan aramada suç aleti bıçak bulundu. Daha sonra bölgeye gelen polis otosuna alınan Alkan, buradan önce Sarıkamış Devlet Hastanesine, ardından Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı emniyet önünde polis adeta kuş uçurtmadı. Hamile eşini bıçaklayarak öldüren Barış Alkan’ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



"Anne öldü karnındaki bebek kurtarıldı"


Eşi Barış Alkan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sezen Alkan, getirildiği Sarıkamış Devlet Hastanesinde hemen ameliyata alındı. 8 aylık kız çocuğu dünyaya getiren talihsiz anne, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karnına aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Sezen Alkan’ın ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
17
°
C
  • Cuma
    17°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç