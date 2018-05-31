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31 Mayıs 2018 12:05

Cani koca Sarıkamış’ta ormanlık alanda yakalandı

Kars Sarıkamış’ta önceki gün 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı ormanlık alanda saklandığı yerde yakalandı.

Cani koca Sarıkamış’ta ormanlık alanda yakalandı

31 Mayıs 2018 12:05


Sarıkamış’ta tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan’ı (23) bıçakladıktan sonra kaçan Barış Alkan (30) Sarıkamış polisinin araması sonucu saklandığı Kızılçam ormanında kıskıvrak yakalandı. Saklandığı ağaç kovuğundan çıkarılan Barış Alkan, Sarıkamış Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Sarıkamış’ta bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan Barış Alkan, eline geçirdiği bıçakla eşi Sezen Alkan’ı bıçakladı. Ağır yaralanan ve Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edilen Sezen Alkan, burada ameliyata alındı. 8 aylık hamile olan Sezen Alkan’ın çocuğu kurtarılırken genç anne ise yapılanan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.




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