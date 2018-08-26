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26 Ağustos 2018 09:03

Çıldır Gölü Ege sahillerini aratmıyor

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Çıldır Gölü Ege sahillerini aratmıyor

26 Ağustos 2018 09:03

Sıcak havada bunalan vatandaşlar, Çıldır Gölü’nde serinliyor.


Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan ve 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van’dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, kışın 50 santim buzla kaplanırken, yaz aylarında ise vatandaşların soğuk sularında serinlediği mekan haline geliyor.


Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Kars’ta, sıcaktan bunalan vatandaşlar soğuğu Çıldır Gölü’nde aldı. Çıldır Gölü’nün serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar gönüllerince eğlenmenin keyfini çıkarttı. Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Çıldır Gölü’nde bir taraftan vatandaşlar çam ağaçları altında piknik yaparken, diğer taraftan da gölde sevdikleriyle yüzdü.


Kars tarihinde ilk kez yelken sporlarına da ev sahipliği yapan Çıldır Gölü, sıcak ve güneşli hava ile birlikte doldu, taştı, üzerindeki elbiseleriyle birlikte kendilerini Çıldır Gölü’nün soğuk sularına atan vatandaşlar renkli görüntüler yaşattı. ’Doğu’nun denizi’ olarak bilinen Çıldır Gölü tatilcilerin de dikkatini çekiyor.




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