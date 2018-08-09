Çıldır Gölünü koruma adına imzalar atıldı

5 milyon TL’ye mal olacak “Çıldır Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi” SERKA’nın hizmet binasında düzenlenen imza töreniyle kamuoyuna duyuruldu.

Düzenlenen imza törenine, Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Özgen Ercan, TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Doç. Dr. Kemal Güneş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

İmza töreni öncesi gazetecilere bir açıklamada bulunan Vali Rahmi Doğan, “Çıldır Gölü Havza Koruma ve Özel Hükümler Belirleme Projesi kapsamında bir araya geldik. Bu proje geçen yıl başlamıştı, bugün de imzalarla inşallah startını vermiş olacağız. Biliyorsunuz hem Ardahan hem Kars’ın tarihi ve doğal güzellikleri Türkiye’nin gündeminde. Özellikle geçen kış içerisinde çok ciddi anlamda yerli ve yabancı turisti misafir ettik. Doğu Ekspresiyle gelen insanlarımız olsun, havayoluyla gelen insanlarımız olsun gerek Sarıkamış gerek Ani gerekse Çıldır Gölüne aşırı bir gösterdiler. Tabi Çıldır Gölünün turizme kazandırılmış olması burada bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini de gündeme getirdi. Çıldır Gölü şuanda bakir bir yapıda ve doğal güzelliklerini de muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bununla ilgili bir çalışma yapılması ortaya çıkınca da geçen yıl TUBİTAK ile yapılan görüşme çerçevesinde SERKA’nın koordinesinde Ardahan ve Kars Valilikleriyle birlikte bir proje geliştirdik. Burada yapılması gereken şey; Çıldır Gölünün havza yapılma planını hazırlayacağız. Havza koruma planı hazırlandıktan sonra artık Çıldır Gölünün etrafında gerek koruma gerek yapılaşma anlamında gerekse doğal güzelliklerinin ortaya çıkartılması anlamında yapılması gereken tüm hazırlıklar yapılacak ve plan ortaya çıkacak. Bu plan çerçevesinde de bundan sonra Çıldır Gölündeki faaliyetler bu plana göre dizayn edilecek” dedi.

Geri dönüşü olmayan bir yola girmemek adına tedbirleri baştan almak istediklerini ifade eden Vali Doğan, “760 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde TUBİTAK ve uzmanları çalışacakları ve planı bize hazırlayacaklar. Plan yürürlüğe girdikten sonra da gerek Kars Valiliği gerek Ardahan Valiliği olarak buradaki çalışmaları bu plan çerçevesinde yürüteceğiz. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu tür doğal güzelliği olan ülkemizde Uzun Göl gibi farklı yerlerde gerekli tedbirler baştan alınmadığı için sonrasında geri dönüşü olmayan durumlar ortaya çıkmıştır. Bugün itibariyle Uzun Gölde geri dönelim deseniz tekrar geri dönme imkanı bulamazsınız. Dolayısıyla biz baştan bunun tedbirini almak istiyoruz. Bu tedbir çerçevesinde hem oradaki doğal güzellikler korunsun hem de halkımız buradan istifade etsin istiyoruz. Bu amaca yönelik çalışmanın hem Kars’a hem Ardahan’a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ve TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Özgen Ercan “Çıldır Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi”ni imzaladılar.