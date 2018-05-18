Çöplükte FETÖ’nün kitap ve CD’leri bulundu

15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü tarafından yapılmak istenen darbenin başarısız olmasının ardından Fetullah Gülen’in kaleme aldığı kitaplar ve sohbetlerinin yer aldığı CD’ler vatandaşlar tarafından çöplere atılmaya başlandı. Daha önce de çok sayıda kitap ve CD ele geçiren ekipler bugün de vatandaşların ihbarı üzerine Kars şehir çöplüğünde Fetullah Gülen’e ait çok sayıda CD, kitap ve yayın buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri yaptıkları incelemenin ardından atılan yayınlara el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı.