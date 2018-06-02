Cumhur ittifakına Başkan Karaçanta’dan tam destek

Başkan Murtaza Karaçanta, yaptığı açıklamada, “Milli Diriliş, kutlu yükseliş için Cumhur ittifakına hep birlikte “evet” MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Cumhur ittifakında tam destek” dedi.

Türk milletinin 24 Haziran’da sandıklara gideceğini belirten Başkan Karaçanta, “Aziz milletimizin hür iradesinin tecelli etmesini sağlayacak olan 24 Haziran’da Türk milleti el ele sandıklara gidecek. 24 Haziran 2018’de kararlılık içinde sandığa gidecek, engin feraseti ve eşsiz sağduyusu ile iradesini bir kez daha ortaya koyacaktır. Türk milletinin hakemliğine inancımız tamdır ve sağduyusuna güvenimiz sonsuzdur” diye konuştu.

Yeni hükümet sisteminin milli bekanın sigortası, husumet ve hıyanete karşı güvencesi olduğuna dikkat çeken Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin önüne aydınlık ufuklar açarak ülkemizi ve milletimizi güvenli bir geleceğe taşımaya kararlıdır. MHP Türk siyasetinde yerini aldığı günden bu yana şartlar ne olursa olsun “önce ülkem ve milletim” düsturuyla, Türkiye’nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sahip çıkmıştır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak, ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı’nın seçim zaferi için geceyi gündüze katacaktır. Bizlerde kadrolarımızla birlikte ülkemizi daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için sonuna kadar desteğimizi vereceğiz ve 25 Haziran sabahına aydınlık geleceğimizle birlikte uyanacağız” şeklinde konuştu.