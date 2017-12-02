Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Kars’a geldi. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, kamu kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 6. Olağan Kongresine katılmadan önce dışarıda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Karslı vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün malum Kars’ta 6. Olağan İl Kongremizi yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlere selam vermeden geçemeyiz. Sizlerle bu uzun yolculukta hep beraber olduk. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadınız. Bundan sonra bizleri yalnız bırakmayacaksınız. Fakat bundan sonra ki dönem çok farklı. Bizler bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda secde de eğildik. Bizim değerlerimiz de asla kula kulluk yok, sadece Allah’a kulluk var. Bugüne kadar böyle geldik son nefesimize kadar da böyle gideceğiz. Benim sizden bir ricam var. 2019 yılının Mart ayında yerel seçimleri yapacağız. Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir reformla değişimini yapacağız. Fakat bunun için hazırız demek yetmiyor, şimdiden başlayıp yoğun bir çalışma yapacağız" dedi.

"Kimse bu ülkede vatan topraklarımızı böleceğini zannetmesin"

Türk bayrağına eşdeğer bir bayrak olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyoruz tek millet, tak vatan, tek bayrak ve tek devlet. Bizim Rabia’mız bu. Biz Türk’üyle Kürt’üyle Lazı’yla Çerkezi’yle Azeri’si ile hepsi ile 80 milyon tek milletiz. Bizim en önemli simgemiz bayrağımız. Renk, şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın simgesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Bayrağımıza eş bir bayrak asla yok. Öyle paçavralarla bizi kimse aldatmaya kalkmasın ve kimse bu ülke de vatan topraklarımızı böleceğini de zannetmesin" ifadelerini kullandı.

"Vatanımızı bölmeye gayret edenleri F-16’larımızla gömmeye devam edeceğiz"

Teröristlere bugüne kadar hadlerini bildirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatan topraklarımızı bölmeye gayret edenler şunu bilsinler nasıl Cudi’de nasıl Tendürek’te nasıl Kandil’de onlara F-16’larla bombalar yağdırdıysak onları nasıl oralara gömdüysek bundan sonra da gömmeye devam ederiz. Bu teröristlere haddini nasıl bildiriyorsak. Bakın bir hafta da 100 terörist etkisiz hale getirildi. Eğer bu ülkeyi bölmeyi gayret etmeye devam ederlerse bu 100’ler 200 olacak 300 olacak bin olacak. Benim milletimin huzuru, refahına hiç kimse kastetmeye gayret etmesin. Biz milletimizin birliği için varız. Bu ülkenin huzuru için varız. Bizim huzurumuzu kaçırmaya gayret edenler bunun bedelini ödeyecekler. Bu teröristlere asla el aman verdirmeyeceğiz. Ama şimdi diyorum ki ey Kars serhat şehri Kars, hazır olun bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep beraber Türkiye olacağız" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bizim devletimiz yok. O paralel devlet denilen FETÖ alçağı nerede şimdi? Amerika’da. Demek ki Amerika bunu çok seviyor o da Amerika’yı çok seviyor. Bizi buradan dinliyor merak etmeyin. Bu milletin birliği onların en büyük korkusudur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka hitap ettikten sonra AK Parti 6. Olağan Kongresine katılmak üzere alandan ayrıldı.