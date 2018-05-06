Dağpınar’da yağmur etkili oldu

Dağpınar Belediye Başkanlığı’nca oluşturulan ekipler, gece sabaha kadar vatandaşların evine ve bahçesine dolan yağmur sularını vidanjörlerle boşalttı.

Belediye Başkanı Ömer Vargün, yağmurdan zarar gören vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Ömer Vargün, belediye çalışanlarıyla birlikte belde de caddeleri gezerek, yağmurdan vatandaşların daha fazla etkilenmemeleri için önlemler aldırdı.

Başkan Ömer Vargün, belediye ait iş makineleriyle yağmur sularının sel dönüşmemesi için kanallar kazdırtarak cadde ve sokaklarda suların birikmesinin önüne geçti. Gece sabaha kadar devam eden yağmurdan en çok ise toprak evler etkilendi. Evleri damlayan vatandaşlar, bacalarına naylon çekerek önlem aldı.

Can ve mal kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Vargün, “Gece başlayan yağmur etkisini artırınca biz belediye olarak önlemler aldık. Belediye binası önünde iş makinelerimizi hazır tuttuk. Yağmurun etkisini artırmasıyla arkadaşlarımızda sokak sokak gezerek biriken suların önünü açtılar. Evleri topra olan vatandaşlar yağmurdan etkilendi. Bazı evlerin bodrumuna su doldu. Ama biz hemen müdahale ederek bodrumların sularını boşalttık. Şuan da önemli bir sıkıntı yok. Zaten yağmur da kesti” dedi.