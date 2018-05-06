Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 15:19

Dağpınar’da yağmur etkili oldu

Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Dağpınar Beldesi’nde gece sabaha kadar etkili olan sağanak yağmur vatandaşları olumsuz etkiledi.

Dağpınar’da yağmur etkili oldu

06 Mayıs 2018 15:19


Dağpınar Belediye Başkanlığı’nca oluşturulan ekipler, gece sabaha kadar vatandaşların evine ve bahçesine dolan yağmur sularını vidanjörlerle boşalttı.


Belediye Başkanı Ömer Vargün, yağmurdan zarar gören vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Ömer Vargün, belediye çalışanlarıyla birlikte belde de caddeleri gezerek, yağmurdan vatandaşların daha fazla etkilenmemeleri için önlemler aldırdı.


Başkan Ömer Vargün, belediye ait iş makineleriyle yağmur sularının sel dönüşmemesi için kanallar kazdırtarak cadde ve sokaklarda suların birikmesinin önüne geçti. Gece sabaha kadar devam eden yağmurdan en çok ise toprak evler etkilendi. Evleri damlayan vatandaşlar, bacalarına naylon çekerek önlem aldı.


Can ve mal kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Vargün, “Gece başlayan yağmur etkisini artırınca biz belediye olarak önlemler aldık. Belediye binası önünde iş makinelerimizi hazır tuttuk. Yağmurun etkisini artırmasıyla arkadaşlarımızda sokak sokak gezerek biriken suların önünü açtılar. Evleri topra olan vatandaşlar yağmurdan etkilendi. Bazı evlerin bodrumuna su doldu. Ama biz hemen müdahale ederek bodrumların sularını boşalttık. Şuan da önemli bir sıkıntı yok. Zaten yağmur da kesti” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç