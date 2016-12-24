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24 Aralık 2016 10:49

DBP Kars İl Eşbaşkanı tutuklandı

DBP Kars İl Eşbaşkanı tutuklandı

24 Aralık 2016 10:49

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars İl Eşbaşkanı Önder Fidanboy, PKK/KCK operasyonu kapsamında tutuklandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları", "terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunarak örgütün yargı ayağını oluşturdukları" ve "terör örgütünün propagandasını yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan DBP Kars İl Eşbaşkanı Önder Fidanboy ve parti yöneticisi Ramiz Atmaca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan aynı kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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