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Digor'da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Düzgeçit köyünde dağlık alanda çalı toplarken kaybolan 6 yaşındaki çocuk arama çalışmaları sonucu 4 saat sonra bulundu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Düzgeçit köyünde dağlık alanda çalı toplarken kaybolan 6 yaşındaki çocuk arama çalışmaları sonucu 4 saat sonra bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Digor'un Düzgeçit köyünde yaşayan Nazan-Zeki Somarlar çiftinin 5 çocuğundan 6 yaşındaki Erdoğan Somarlar, öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte çalı toplamak için traktörle köye 5 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine gitti. Yakınları, bir süre sonra çocuğun kaybolduğunu fark edince hemen jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri arama çalışmaları sürdürürken 4 saat sonra bölgede çobanların kaybolan bir çocuğu bulup Çatak köyüne götürdüğü ve daha sonra jandarmayı arayarak bilgi verdiği öğrenildi. Ardından çocuk jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.


Erdoğan'ın 5 dakika içerisinde kaybolduğunu söyleyen amcasının oğlu Mehmet Somarlar (20), "Çalı toplamak için herkes etrafa yayılmıştı. Erdoğan benim yanımdaydı. Topladığım çalıları traktörün römorkuna bırakıp geri döndüğümde Erdoğan'ı bulamadım. Hemen çevremdekilere seslendim. Kimse görmemişti. Aramaya başladık, fakat bulamadık. Sonra jandarma, UMKE ve AFAD'dan yadım istedik. Sağ olsun onlar da hemen geldiler" diye konuştu.

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