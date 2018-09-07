Digor’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kamyonda sıkışın yaralıları UMKE, AFAD ve itfaiye kurtardı. Kazada çok sayıda küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Kaza, Digor’da meydana geldi. Digor’dan Kars istikametine seyir halindeki frenleri boşalan kamyon önündeki kamyona çarparak yan yattı. İki kamyonun karıştığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslara taşındı.

İlk tedavileri ambulanslarda yapılan yaralılar Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan kamyonlardan birisinin üzerinde yüklü olan küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IÇ-

07.09.2018