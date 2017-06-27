Dilenciler Kars’ı mesken tuttu

Kente başka şehirlerden gelen dilenciler vatandaşları canından bezdirdi.

Bayramı fırsat bilen dilenciler, Kars’a akın etti. Özellikle kent merkezi dışında kendilerine ait araçlarda konaklayan dilencilerin kadınları, sabah erken saatlerde ve akşamüzeri cadde ve sokaklara çıkarak dilenirken, erkekleri de konakladıkları bölgede bekliyor.

Sanayi Sitesi bölgesinde çadır ve araçlarında geceyi geçiren dilenciler, sabah erken saatlerde konakladıkları bölgelerden ayrılarak işbaşı yapıyorlar.

Kars merkez ve ilçelerine de giden dilenciler, esnaf ve vatandaşları adeta canından bezdirdi. Vatandaşlardan zorla yardım isteyen dilenciler, zaman zaman da tepkiyle karşılanıyorlar.

Çoğunluğu Adana, Kayseri, Elazığ, Malatya ve Erzincan’dan gelen dilenciler il merkezinde camii önlerinde ve ara sokakları mesken tuttu. Cadde ve sokaklarda bulunan işyerlerini tek tek dolaşarak duygu sömürüsü yapan dilenciler, vatandaşlar arasında da esmerler olarak biliniyor. Küçük çocuklarını kucaklarına alarak işyerlerine giren dilenciler, çoğu zaman emenlerine ulaşarak girdiği işyerinden üç beş lira alarak o işyerinden ayrılıyor.

Kapı kapı dolaşarak dilenen dilenciler vatandaşları da rahatsız ediyor. Her gün kapılarını dilencilerin çaldığını ifade eden vatandaşlar, zabıta ile birlikte emniyetinde dilenci sorununa el atmasını istediler.

Dilencilerin kendilerinden zorla bir şeyler koparttıklarını belirten vatandaşlar; “İşyerlerimizde müşterilerimizi de rahatsız ediyorlar. Kapıdan kovuyoruz. Adeta pencereden giriyorlar. Yanlarına aldıkları küçük çocukları da istismar ediyorlar. Biran evvel yetkililer özellikle cadde ve sokaklarda küçük çocuklarıyla birlikte dilenen bu insanlara işlem yapmalı” diyerek tepki gösterdiler.