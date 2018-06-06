Doğu Anadolu’ya iletişim alt yapısı için büyük yatırım

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bütün Doğu’nun yanı sıra Kars için 4,5G iletişim alt yapısı için baz istasyonların birçok notada kurulmaya başladığını müjdeledi.

Özelikle Doğu Eksperi, Ani Harabeleri ve birçok tarihi yapısı ile her geçen gün turist sayısının artığını belirten Bakan Arslan, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve gelen misafirlerimizin Kars dahil tüm bölgede teknolojinin her imkanından faydalanmalarını sağlamak bizim vazifemiz. Bu nedenle ulaşımdan sağlığa eğitimden sosyal yatırmalara hayata geçirdiğimiz onlarca hizmetin yanı sıra haberleşme alt yapısını da aynı şekilde önem veriyoruz. Gözle pek görünmeyen fakat günlük hayatımızın önemli bir parçası ulan iletişim içinde Kars merkez dahil birçok ilçe ve köylerde 4.5G mobil baz istasyonları kurumları başlandı. Yolcusundan turistine kadar bölgede yaşayan herkes şebeke sorunu çekmesin. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.