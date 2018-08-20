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20 Ağustos 2018 11:22

Doğu’daki kadınların bayram mesaisi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kadınları baklava pişirme telaşı sardı.

Doğu’daki kadınların bayram mesaisi

20 Ağustos 2018 11:22


İlçede ev hanımları tarafından bayrama özel hazırlıklar başladı. İmece usulü ile bir araya gelen kadınlar yoğrulan hamurların ardından mahallede baklava pişiriyorlar.


Ev hanımlarından Şükran Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle mesailerinin başladığını dile getirdi.


Yıldırım, “Kurban Bayramı nedeniyle baklava, kete, ve su böreği yapıyoruz. Komşularımız gelip yardım ediyorlar biz gidip onlara yardım ediyoruz. Komşularla birlikte bayram hazırlığımızı yapıyoruz. Küçük yaştan beri annemizden baklava yapmayı öğrendik komşularla birlikte hep beraber neşeli neşeli hazırlıklarımızı yapıyoruz.” dedi.


Bayrama özel ilçedeki kadınlar tarafından baklavalar, börekler açılmaya, başladı.


Ev kadını Fatma Öztürk özellikle Kurban Bayramı öncesi kurban etiyle tüketmek amacıyla hemen hemen her hane sahibinin baklava ve ekmek pişirdiğini söyledi.


Öztürk, "Bugün komşularımız ile birlikte toplandık baklava yapıyoruz. Yarında ekmek pişireceğiz. Komşular bana yardım ediyor ben onlara yardım ediyorum böylelikle daha iyi komşulardan anlaşıyoruz kaynaşıyoruz çok güzel geçiyor günlerimiz.” dedi.


Ev yapımı bu güzel lezzetler misafirlerini bekliyor.




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