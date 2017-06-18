Ekonomi Bakanı Zeybekci Kars’ta

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İş Dünyası Temsilcileri Toplantısına katılmak üzere Kars’a geldi. Bakan Zeybekci’yi Harakani Havaalanı’nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı. Bakan Nihat Zeybekci’ye yöresel kıyafet giymiş öğrenciler tarafından çiçek verildi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci buradan Kars Valiliği’ne geçti. Zeybekci, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Nihat Zeybekci, “Nahcıvan’ı çok güzel bir yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahcıvan’daki ürünlerin Türkiye’ye girişi, Türkiye’den ürünlerin Nahcıvan’a girişiyle ilgili, böyle bir yapı oluşturuyoruz. Bunun teknik alt yapısı oluşturuldu. Şuanda Ekonomi Bakanlığı’nı temsilen orada arkadaşlarımız var yerleşti. Yani şöyle söyleyeyim. Bir şehir gibi, Yani Erzurum’dan, Ağrı’dan veya Artvin’den alış veriş yapılabilir bir ortam yapacağı” dedi.

“Kars’ın bundan sonra Nahcıvan’ı var. Nahcıvan’ında bir Kars’ı var”

“Türk Lirası ile alışveriş yapılacak. Buradan satılan ürünlere onlar Türk Lirası verecek. Siz aldığınız ürünlere Türk Lirası kurundan ödeme yapacaksınız” diyen Zeybekci, “İlk etapta Nahcıvan ile Kars arasında 100 milyon dolarlık bir ürünü, sıfır gümrükle girer hale getiriyoruz. İnşallah buda Kars’ımız Ramazan’da hükümetimizin bir müjdesi olsun. İnşallah Kars bunu da çok iyi değerlendirecek. Tabi bu ticaret burada üretimi de beraberinde getirecek. Lojistiği beraberinde getirecek. Stoklamayı beraberinde getirecek. Ve ticaretin tüm imkanlarını bankacılık anlamında da birçok faaliyeti beraberinde getirecek. Onun için ben bunun Kars’ımız hayırlı uğurlu olsun. Gerek Nahcıvan meselesi, artı bir de sınır ticareti ile ilgili de yakın takvimde, gelecekte de bir çalışmamız var. Bunları da inşallah burada çok aktif hale getireceğiz. Özellikle Kars’ta bunu çok aktif hale getireceğiz. Gürcistan sınırında çok aktif hale getireceğiz. İran sınırı son derece önemli orada aktif hale getireceğiz. Irak ve Suriye sınırı da olmak üzere buralarda sınır ticaret merkezleri ve bölgelerini çok aktif hale getireceğiz. İnşallah bu yıl bitmeden önce onların hayata geçtiğini göreceğiz. Benim için burada en önemli şey Kars’ın bundan sonra Nahcıvan’ı var. Nahcıvan’ında bir Kars’ı var. Öyle söyleyelim” diye konuştu.

“15 Temmuz’dan hemen sonra Türkiye toparladı elhamdülillah. Yüzde 2.9 büyüdü”

15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin 2.9 büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Zeybekci, “Türkiye ekonomik anlamda 2016 yılında bütün ihanetlere rağmen, işgal girişimine rağmen, Terörün Türkiye’de tırmandırılmasına rağmen, Bütün Dünya’ya parmak ısırtacak ekonomik performans gösterdi. Ve 2016 yılı sonu itibariyle baktığımız zaman da herkse küçülme beklerken, herkes faizlerin 3 katına, 4 katına çıkacağını beklerken, 15 Temmuz’dan hemen sonra Türkiye toparladı elhamdülillah. Yüzde 2.9 büyüdü. Büyümeğe başladı. Bütün Dünya’da ticaret aşağı inerken, ihracatını stabil tutmayı başardı. Yani yüzde 1’in altına azalma yaşadık ama bu Türkiye’nin geçirdiği badirelere bakacak olursak başarıdır” şeklinde konuştu.

Bakan Nihat Zeybekci, daha sonra Valilik Toplantı Salonu’nda İş Dünyası Temsilcileriyle yapacağı toplantıya geçti. Toplantı basına kapalı kapalı olarak devam etti.