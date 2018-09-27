Ermenistan'da tutuklanan Karslı Umut Ali evine döndü

Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan'da gözaltına alınıp tutuklanan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkiye'nin girişimleriyle baba ocağı Kars'a geri döndü. Anne Altınay Özmen oğlunu görünce baygınlık geçirdi.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay-Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Baba Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu.

Umut Ali özgürlüğüne kavuştu

Umut Ali, Ermeni Ulusal Güvenlik Servisinde yaklaşık 6 saat sorgulandıktan sonra Ermenistan savcılığının serbest bırakılma evrakını imzalaması üzerine tahliye edildi.

Bugün baba ocağı Kars'a dönen Umut Ali annesi ve kardeşleriyle bir araya geldi. Annesi Altınay Özmen oğlunu görünce baygınlık geçirdi. Çok mutlu olduklarını ifade eden Anne Altınay Özmen "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Oğlum onun sayesinde kurtuldu. Ona kavuştuğumuz için çok mutluyum. Sevincimizi tarif edecek bir kelime yok" dedi.

Umut Ali'nin gözü yaşlı 90 yaşındaki anneannesi torununa kavuştuğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.