Ermenistan'da tutuklu bulunan Umut Ali'nin ailesinin bekleyişi sürüyor

Ermenistan'da sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan lise öğrencisi Umut Ali Özmen, ailesine kavuşacağı günü bekliyor.

Ermenistan'da tutuklu bulunduğu hapishane de Umut Ali Özmen'in Babası Mustafa Özmen, Ermeni milletvekilinin ziyaret ettiği belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinin ardından Kars Valisi Rahmi Doğan'ın da Umut Ali'nin Türkiye'ye dönebileceğini belirtmesi üzerine Özmen ailesinde sevinçli bekleyiş sürüyor.

Akyaya ilçesinin Küçükdurduran Köyünde oturan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı aramasının ardından Ermenistan'da hapiste bulunan Umut Ali Özmen'in ziyaretine Ermeni milletvekilinin gittiğini ve oğluyla görüştünü ifade eden baba Mustafa Özmen, Ermeni milletvekilinin oğlunu Türkiye'ye getireceğini söyledi.

Umut Ali Özmen'in babası Mustafa Özmen, “Bu sabah oğlum ile görüştüm. Oğlumun yanına Ermeni milletvekili ziyarete gitmiş. Oğlum ile görüşmüş. Ve oğluma kendisinin onu Türkiye'ye teslim edeceğini söylemiş. Çok sevindik. Bekliyoruz, okullarda açıldı. Oğlumun okula gitmesi gerekiyor. Yetkililerden gelecek mutlu haberi bekliyoruz” dedi.

Küçük Durduran köyü yaylasında sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan'da tutuklu bulunan Umut Ali Özmen'in 8 yaşındaki kız kardeşi Bengü Nisa Özmen'in “Tayyip dede abimi kurtar” diyerek gözyaşı dökmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı harekete geçirmişti. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istemişti.