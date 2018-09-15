Ermenistan'ta tutuklu bulunan Umut Ali'nin Gürcistan'a teslim edildiği iddiası

Kars'ta hayvan otlatırken sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle Ermenistan güvenlik güçlerince yakalanarak tutuklanan Umut Ali Özmen'in ailesinin umutlu bekleyişi sürerken, baba Mustafa Özmen, bir arkadaşının kendisini aradığını ve oğlunun Gürcistan Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı aramasının ardından Ermeni yetkililer tarafından Ermenistan'da hapiste bulunan Umut Ali Özmen'in Gürcistan'daki Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildiği ileri sürüldü. Umut Ali Özmen'in babası Mustafa Özmen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bir arkadaşım İstanbul'dan aradı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı aramasının ardından oğlum Umut Özmen Ermeni yetkililer tarafından Gürcistan Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi” dedi.

Baba Özmen, ancak bağlantı kuramadığı için oğlunun gerçekten Gürcistan'a teslim edilip edilemediğini doğrulayamadığını söyledi.

Öte yandan, Kars Valisi Rahmi Doğan'ın Umut Ali Özmen'in Pazartesi veya Salı günü ülkeye gelebileceği açıklamalarının ardından Özmen ailesindeki endişeli bekleyiş yerini mutluluğa bıraktı. Aile çocuklarına kavuşacağı günü bekliyor.

Akyaka'ya bağlı Küçük Durduran köyü yaylasında sınır ihlali nedeniyle 45 gündür Ermenistan'da tutuklu bulunan Umut Ali Özmen'in 8 yaşındaki kız kardeşi Bengü Nisa Özmen'in “Tayyip dede abimi kurtar” diyerek gözyaşı dökmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı harekete geçirmişti. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istemişti.