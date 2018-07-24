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24 Temmuz 2018 12:10

Eşeğe işkence yaptılar, sosyal medyada paylaştılar

Kars’ta eşeğin başına poşet geçirerek döve döve bayıltan ve bunu da sosyal medyada paylaşan iki kişiye tepki yağıyor.

Eşeğe işkence yaptılar, sosyal medyada paylaştılar

24 Temmuz 2018 12:10


Kars’ın Arpaçay ilçesinde yaşanan olayda hayvan otlatan iki çoban müzik eşliğinde başlarına poşet geçirdikleri eşeklere sopa ile vura vura bayılttı. İki kişinin eşeklere işkence yapması yanlarında bulunan diğer kişi tarafından anbean kaydedildi. O anlar daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.


Şahıslara idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.


Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Türkiye’nin her kesiminden tepki gören görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğünü harekete geçirdi. Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, sosyal paylaşım sitesinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu.


DKMP Müdürü Doğanay, "Kars’ta eşeğin başına poşet geçirip sopa ile vuran şahıs bunu sosyal medyada yayınlayarak oluşturduğu infial Müdürlüğümüzce ivedilikle değerlendirilmiş olup ilgili şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunun 14 .Maddesinin a fıkrasına göre Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek,aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçundan idari yaptırım cezası uygulanmıştır" ifadelerine paylaşımında yer verdi.




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