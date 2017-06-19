Eski Süt Fabrikası hizmet binası yıkılarak harabeye döndü

İçerisi boşaltılan Süt Fabrikası hemen yanı başında bulunan metruk bina Kız Yurdu öğrencileri de rahatsız ediyor.

Uzun yıllar önce özelleştirilen ve özelleştikten sonra içerisindeki makinelerin sökülerek başka illere götürüldüğü fabrika atıl vaziyette bırakıldı. Zaman zaman içkicilere de ev sahipliği yapan fabrika binası, geçen süre içerinde harabeye döndü.

Harabeye dönen fabrikanın akıbetinin de ne olacağı bilinmiyor. Her geçen gün daha da harabeye dönen fabrikanın yerinde Karslılar yeni bir fabrika yapılmasını istiyor. Vatandaşlar yıllar önce Türkiye’nin ilk ve tek süt tozu üretim fabrikası olan süt fabrikasının yeniden yapılarak Kars’a kazandırılmasını yetkililerden bekliyor.

1985 yılında özelleştirilen Kars Süt Mamulleri Müessesesi içerisi boşaltıldıktan sonra yıllarca atıl durumda kalmış, son dönemlerde fabrika arsası üzerinde Kız Yurdu yapıldı. Fabrikaya ait yaklaşık 40 lojman ise Afgan mülteciler yerleştirildi.