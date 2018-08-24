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24 Ağustos 2018 14:36

Gemli Tabya Kars turizmine kazandırılacak

Türkiye’nin en fazla savaş tabyasına sahip olan Kars’ta, 1854 tarihinde yaptırılan ve 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1918-1920 Osmanlı-Ermeni Savaşı’nda kullanılan Gemli Tabya, butik otel olarak Kars turizmine kazandırılacak.

Gemli Tabya Kars turizmine kazandırılacak

24 Ağustos 2018 14:36


Kars’ta geçmişi yüzyıllar ötesine dayanan ve çoğunda Türk izleri taşıyan tabyalar, içler acısı durumlarından kurtarılarak günyüzüne çıkarılacak. Kanlı Tabya’nın Kafkas Halk Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak turizme kazandırılmasının ardından Gemli Tabya’nın da Valilikçe hazırlanan ‘Revize Restorasyon Projesi’ Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan kabul edilerek geçti.


Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan projesi geçen Gemli Tabya’nın önümüzdeki günlerde restorasyonuna başlanacak. Askeriyenin bölgeden çekilmesiyle birlikte kimliği belirsiz kişilerce talan edilen tabyaların turizme kazandırılması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.


Gemli Tabya’nın kurtarılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Adem Alp, "Kars’ta 46 tane tabya var. Bu tabyaların en görkemlilerinden bir tanesi Gemli Tabya, daha öncesinde Kanlı Tabya, Harp Müzesi olarak restore edildi. Şuanda Harp Müzesi olarak kullanılıyor. Akabinde de Gemli Tabyanın kurtarılarak yeniden hizmete sunulması, tabi biz Karslıları çok sevindiriyor. Umarız bundan sonraki dönemlerde de yine diğer tabyalar için bir çalışma yapılır" dedi.


Kars Valisi Rahmi Doğan’ın, yakından takip ettiği Gemli Tabya, ‘Revize Restorasyon Projesi’ ile hayat bulacak. İhalesinin birkaç gün içerisinde yapılması planlanan Gemli Tabya, 12 odalı butik otel olarak Kars turizmine hizmet verecek.




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