Göçerlerin dönüş yolculuğu

Kars'ın Akyaka ilçesinde, yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerler, zorlu geri dönüş yolculuğuna başladı.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Iğdır, Ağrı gibi çevre illerden gelerek Akyaka'daki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte köylerine doğru dönüş yolculuğuna çıktı.

Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalarda 3 ay konaklayan göçerler, zorlu ve meşakkatli bir yolculuğun sonunda Akyaka ilçe merkezine ulaşıyor.

Burada belirli alanlarda çadırda konaklayan göçerler, sürülerini birkaç gün dinlendirerek yeniden yola koyuluyor.

Göçerler, kilometrelerce yol kat ettikten sonra köylerine ulaşıyor.

Göçerlerden İbrahim Aras, yayla yaşamının zor olduğunu ifade ederek, “Havaların soğumasından dolayı yağış oluyor. Bizler de bu nedenden dolayı tekrar geri dönüş yoluna düşüyoruz. Sürülerimizi yaylalardan köyümüze kadar yayan götürüyoruz." dedi.