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07 Eylül 2018 11:00

Günlerdir aranan maskeli hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde son bir haftadır 3 işyerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Günlerdir aranan maskeli hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı

07 Eylül 2018 11:00


Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 işyerlerinde yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.


Geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri MOBESE kameralarını incelediğinde şüphelinin maskesi ve eldiven taktığını saptadı.


Bu kişinin görüntüsüyle, hemen çalışmalar başladı. Polis, düzenlenen operasyonla 3 işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen A.K. yakalayarak gözaltına aldı.


A.K.’nin suçta kullandığı kıyafet, maske ve eldiven üzerinde yakalandı.


Sağlık kontrollerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.




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