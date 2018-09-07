Günlerdir aranan maskeli hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 işyerlerinde yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri MOBESE kameralarını incelediğinde şüphelinin maskesi ve eldiven taktığını saptadı.
Bu kişinin görüntüsüyle, hemen çalışmalar başladı. Polis, düzenlenen operasyonla 3 işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen A.K. yakalayarak gözaltına aldı.
A.K.’nin suçta kullandığı kıyafet, maske ve eldiven üzerinde yakalandı.
Sağlık kontrollerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.