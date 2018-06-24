Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 15:31

Hastalar ’seyyar sandık’ uygulamasından memnun kaldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 27.

Hastalar ’seyyar sandık’ uygulamasından memnun kaldı

24 Haziran 2018 15:31

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oluşturulan "Seyyar Sandık" uygulamasıyla, görevli ekipler önceden başvurusu kabul edilen bir hastaya oy kullandırdı.


Şehitler Mahallesi’nde yaşayan ve kaza sonucu yürüyemeyen 6 çocuk babası 61 yaşındaki Alaattin Yolcu, "Seyyar Sandık" uygulamasıyla oy kulandı.


"Seyyar Sandık" görevlileri minibüsle Alaattin Yolcu’nun Şehitler Mahallesi’ndeki evine giderek burada oy kullanılması için gerekli düzeni kurduktan sonra oy verme işlemi gerçekleştirildi.


Yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada uygulamanın kendisi gibi olanlar için çok güzel olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin çok teşekkür ederim. Önceden çok zor oluyordu gidip gelemiyorduk arabayla da çok zorlanıyorduk. Şimdi çok iyi çok güzel emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç