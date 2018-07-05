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05 Temmuz 2018 12:09

Havalar ısındı Kars Çayı etrafa pis koku yaymaya başladı

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kars Çayı havaların ısınmasıyla birlikte zehir akmaya başladı.

Havalar ısındı Kars Çayı etrafa pis koku yaymaya başladı

05 Temmuz 2018 12:09

Kars Çayı’nın zemininde bulunan sarımsı ve yapışkan madde havaların ısınmasıyla birlikte yine ortaya çıkarak etrafa pis koku yaymaya başladı.


Neredeyse içerisinde canlının yaşamadığı Kars Çayı her geçen gün biraz daha kirleniyor. Yetkililer ise buna seyirci kalıyor. Kars Çayı havaların ısınmasıyla birlikte yine etrafa pis koku yayarken, çaydan akan yapışkan maddenin ne olduğu ise bilinmiyor. Çevreyi olumsuz etkileyen Kars Çayı’nın ne zaman arıtılacağı ise bilinmiyor.


“Bakan temizletmişti”


Kars Çayı geçtiğimiz yıllarda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın talimatlarıyla ıslah edilmişti. Bakan Arslan’ın girişimleriyle ıslah edilen Kars Çayı geçen süre içerisinde yine içerisi çöplerle dolmaya başladı.Şehir kanalizasyon şebekesinin bağlandığı çay içerisinde canlı yaşamıyor.


Cumhuriyet Köyü köprüsünden başlayarak Kars Barajı’na kadar içerisinde canlı yaşamayan Kars Çayı’nın zemine çöken sarımsı maddenin ne olduğu bir türlü bilinmiyor. Yetkililerden çaydan örnekler alınarak analize gönderilmesini isteyen vatandaşlar Kars Çayı’nın yanından geçemediklerini belirttiler.


Havaların ısınmasıyla birlikte etrafa aşırı pis koku yayan sarımsı maddenin nereden Kars Çayı karıştığı ise bilinmiyor.




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