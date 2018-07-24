Hayallerini toprağa gömdü

Genç kadın telef olan kazlarını çukurlar kazarak toprağa gömdü.

Kars’ta, kaz ölümlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Kentte son olarak Kafkas Üniversitesinde okuyan ve genç girişimci olarak kaz çiftliği kuran 25 yaşındaki Asmin İnci Dal’ın 2 bin kazı telef oldu. 2 bin kazdan sadece yavru 13 kazı kalan Asmin İnci Dal, "Kazlarımla birlikte hayallerimi de toprağa gömdüm” dedi.

Paşaçayırı Mahallesi’ndeki çiftliğinde kaz üretimine başlayan Asmin İnci Dal, 2 bin kazla başladığı işi büyüterek Türkiye’nin 80 iline kaz satışı yapmayı düşündüğünü söyledi. Her sabah erken saatte kazlarının yanına gelen Dal’ın hevesi kazlarının peş peşe telef olmasıyla kırıldı. Durumu Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiren Dal’ın çiftliğine gelen yetkililer, kazlardan aldıkları numuneleri inceleyeceklerini belirterek çiftlikten ayrıldı.

Geçen süre içerisinde Asmin İnci Dal’ın bütün kazları hastalıktan telef oldu. Dal, telef olan kazlarını çiftliğinde kazdığı ve içerisine kireç doldurduğu kuyulara gömdü. Yetkililerden yardım bekleyen genç girişimci kadın ne yapacağını bilmediğini dile getirdi.

Çiftliğinde 6-7 kuyu kazan Dal, yetkililerden gelecek haberi bekliyor. Yetkililerin çiftliğindeki gömülü kazları biran önce çiftliğinden almalarını isteyen Asmin İnci Dal, tekrar kaz üretmeye başlayacağını kaydetti.

Kars’a üniversiteye okumaya geldiği günden itibaren kaz üretmeyi düşündüğünü ifade eden Asmin İnci Dal, "Ben buraya üniversiteye geldiğimden beri bu işi yapmayı düşünüyordum. Burada Kars’ın kaza verdiği önemi gördüm. Neden ben de bir yatırım yapmayayım dedim. Ben de bu işi yapayım diye düşündüm ama kazlarım yüzde 90’ı telef oldu. Hastalık bulaştı hiçbir şekilde çözüm bulamadık. Gördüğünüz gibi bütün kazlarımın hepsini toprağa gömdüm, gömmek zorunda kaldım" diye konuştu.

"Umutlarım ve hayallerimi kazlarımla birlikte toprağa gömdüm"

Çok büyük hayalleri olduğunu belirten Dal, "Benim umutlarım, hayallerim vardı. Çiftlik işine girdiğim zaman bu kazları, çiftliğimi daha da büyük bir hale getirdiğimde Türkiye’nin 80 iline kendim pazarlayacaktım. Kendim gönderecektim. Kars kazının önemini insanlara gösterecektim. Ama kazlarımın hepsi telef oldu. Yardım alamadım. Hastalıktan dolayı bütün kazlarım öldü. Yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. Ben de böyle 12 kazımla ortada kaldım. Yapabileceğim hiçbir şey yok, ben öğrenciyim. Kaldım böyle ortada, hayallerimi, kazlarımı hepsini toprağa gömdüm. Umutlarımı, geleceğimi, hepsini toprağa gömdüm" şeklinde konuştu.