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04 Temmuz 2017 16:10

Hizmet İş Sendikası’ndan Başkan Karaçanta’ya ziyaret

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Başkanı Fikret Kepenekçi, Başkan Karaçanta’yı makamında ziyaret etti.

Hizmet İş Sendikası’ndan Başkan Karaçanta’ya ziyaret

04 Temmuz 2017 16:10


Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Kars İl Başkanı Fikret Kepenekçi, son zamanlarda Belediye Başkanı Karaçanta, hakkında çıkarılan asılsız kayyum dedikodusunu kınayarak, Başkan Murtaza Karaçanta’nın yanında olduklarını belirtti.


Yönetimiyle beraber sonuna kadar belediye başkanının yanında olduğunu belirten Kepenekçi, Karaçanta’yı makamında ziyaret etti.


Başkan Kepenekçi ne güdüğü belli olmayan insanların Doğu Anadolu’nun tek kalesi olan Gazi Kars halkına ve belediyesine ancak dedikodular yaparak yetineceklerini belirtti.


Başkan Karaçanta’da hakkında son zamanlarda çıkarılan asılsız dedikoduların, kendilerini yıldırmayacağını, Kars’ın gelişme ve kalkınması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.


Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, kendilerinde destek olan Hizmet İş Sendikası Kars İl Başkanı Fikret Kepenekçi ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.




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