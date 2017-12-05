İranlı mühendislerin sağlık durumları iyi

Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan İranlı mühendisleri Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, İran’dan askeri yetkililer ziyaret ettiler.

Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler, daha sonra İranlı yetkilileri Iğdır’a yolcu etmek üzere dışarı çıktılar. Burada bir süre İranlı heyetle görüşen Vali Doğan, gazetecilere açıklama yapmazken, Doğan, sadece tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan İranlı mühendislerin yakınlarının da hastaneye geldiği öğrenildi. İsimleri öğrenilmeyen yaralıların tedavileri Kars’ta devam edecek.