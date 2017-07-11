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11 Temmuz 2017 15:05

Kafkas Üniversitesi yeni logosuyla 25. yılında

11 Temmuz 1992 yılında kurulan Kafkas Üniversitesi 25.

Kafkas Üniversitesi yeni logosuyla 25. yılında

11 Temmuz 2017 15:05

yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyor. Üniversite 25.yıl kutlamaları 2017-2018 Akademik yılı açılışları kapsamında gerçekleştirilecek.


Kafkas Üniversitesi 25.yılına girerken Kurumsal Kimlik çalışmaları çerçevesinde yeni logosu ile kurumsallaşmanın gereklerini yerine getirmeye devam ediyor. Üniversitede Uluslararası standartların yakalanması için yurt dışındaki çeşitli üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları, karşılıklı öğrenci ve öğretim elamanı değişimi suretiyle öğretim elemanlarının ve öğrencilerin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin zenginleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.


Coğrafi olarak Ön Asya’nın Türkiye’ye giriş kapısında olan bölgede bulunan Üniversitemiz Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri ile Ülkemiz arasında bilim ve kültür köprüsü oluşturma çabalarını da başarı ile sürdürüyor.




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