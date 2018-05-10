Kafkas Üniversitesi’nin Modern Kongre Merkezi yapımı tamamlandı

Kurulduğu günden itibaren Bölgenin ve Kafkasların üniversitesi olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Kafkas Üniversitesi’nde kuruluşundan günümüze kadar geçen 26 yıllık sürede 27 bin öğrenici kapasitesine ulaştı.

Sürekli gelişen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla geleceğe güvenle ve umutla yürüyen Kafkas Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Sami Özcan’ın girişimleriyle Kars ve Kafkas Üniversitesi’nin hizmetine Modern Kongre ve Kültür Merkezi’ni de kazandırdı.

Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile Türkiye arasında bilim ve kültür alanında köprü oluşturan jeopolitik ve jeostratejik bir konuma sahip olan Kafkas Üniversitesi’nde kongre merkezinin yanı sıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılarak hizmete açılmıştı.

Yapımı tamamlanan ve ufak tefek işleri kalan Kongre ve Kültür Merkezi’nin çevre düzenlemesi yapılıyor. Kongre ve Kültür Merkezi’nde toplantı salonlarının yanı sıra birçok sosyal etkinliğin yapılacağı alanlar yer alacak. Kongre ve Kültür Merkezi tamamlandığında Kars’ta çok önemli bir boşluğu doldurulmuş olacak.