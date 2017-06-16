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16 Haziran 2017 10:24

Kağızman Kaymakamı Öter, ilçede gezilmedik kapı bırakmıyor

Kağızman’a yaklaşık 10 ay önce atanan Kaymakam Ercan Öter, kısa zamanda yaptığı hizmetlerle ilçe halkının sevgisini kazandı.

Kağızman Kaymakamı Öter, ilçede gezilmedik kapı bırakmıyor

16 Haziran 2017 10:24


“Bir kaymakam ilçesinin her mahallesini, her köyünü iyi bilmeli” diyen Kaymakam Ercan Öter, köy ziyaretlerinin ardından ilçe merkezinde bulunan mahalleleri gezerek özelikle yardıma muhtaç aileleri yerinde bire bir ziyaret ediyor. Sorunları bizzat vatandaştan dinleyen Öter, Kağızman halkı tarafından oldukça sevilen biri haline geldi.


Geçmiş dönem çalışmaları gözden geçiren Kaymakam Ercan Öter, getirmiş olduğu yenlikler ile fakir ve yardıma muhtaç ailelerin tespitlerinde daha belirleyici olduğu, bunun yanı sıra ilçenin bütün köylerine de bire bir giderek eksik hizmetlerin tamamlanmasını sağladığı gözlendi.


Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, “Bizler devletin hizmet kurumlarıyız. Kapımız her daim vatandaşlarımıza açıktır. Burası Kağızman halkının makamı. Herkes rahatça gelip derdini anlatabilir” dedi.




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