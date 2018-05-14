Kağızman’da Bilim Fuarı şenliği

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı şenliğine Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Ak Parti Kars İl Encümeni Mehmet Demir, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 400 projenin sergilendiği sergiye ilgi oldukça yoğun oldu. Okulların hazırladığı bir biriden başarılı projeler katılımcılara tanıtıldı.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığının desteklemiş olduğu fuarın öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve becerilerini oraya çıkarması açısından oldukça verimli olduğunu söyledi.

“Sergilenen başarılı projeler gösteriyor ki ilçemiz okullarından ülkemize faydalı bilim adamları çıkacaktır” diyen Kaymakam Öter, bilim fuarı organizasyonu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti.