Kağızman'da eğitimde başarı

Kağızman'da eğitim alanındaki başarı ilçe halkını sevindirdi. 65. dönem bakanlarından Ahmet Arslan'ın eğitim alanında verdiği destek meyvelerini verdi.

Yüzlerce öğrencinin Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelere ve fen liselerine yerleşmesi ilçe halkını sevindirdi. Son 10 yılın en büyük başarısını yakalayan Kağızman ilde birinci olurken birçok alanda başarı elde etmesi sevindirdi.

Kağızmanlılar, “Geçen dönem özelikle il genelinde Ahmet Arslan tarafından yapılan eğitim materyalleri desteği neticesini gösterdi. Bakanımıza teşekkür ederiz. Yapılan yeni okullar ve verdiği yardımlar ile çocuklarımız başarı elde etti” diye konuşturlar.