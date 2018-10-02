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Kağızman'da gerçeği aratmayan tatbikat

Kağızman Devlet Hastanesinde planlı olarak yapılan heyelanda kalan vatandaşların çıkarılması ve hastaneye taşınması tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Senaryo gereği heyelan gelmesi ve vatandaşların toprak altından kurtarılarak hastaneye taşınması tatbikatında AFAD ve UMKE ekipleri toprak altında alan vatandaşları kurtararak 112 ekiplerince hastaneye taşınmalarının sağlanması nefesleri keserken, hastane önünde bekleyen bazı vatandaşlar ise tatbikatı gerçek sandı.


Ambulanslar Kağızman Devlet Hastanesi'ne taşınan yaralıların yakınları gerçekmiş gibi feryat ederken, hastaneye gelen ve tatbikattan haberleri olmayan vatandaşlar ise tatbikatı gerçek sanarak bir süre şaşkınlık yaşadı.


Kağızman Devlet Hastanesince organize edilen tatbikata AFAD, UMKE ve 112 ekipleri katıldı.

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