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22 Haziran 2017 10:53

Kağızman’da gönül sofraları kuruldu

Kağızman Kaymakamlığı ve belediyenin organize ettiği gönül sofraları iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kağızman’da gönül sofraları kuruldu

22 Haziran 2017 10:53


İstiklal Alanında hazırlanan programa Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil, Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıngaç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Akşam namazı öncesi başlayan programda ilçe dışından gelen hafızlar Kur’an-ı Kerim okuyarak, ilahiler söylediler.


Programda konuşan Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, “Böyle mübarek bir gecede hazırlanan bu program bizlere daha anlamlı gelmiştir. Bugün herkes bu meydanda dualara ortak olmak için, huzur için toplanmıştır. Allah bugünlerimizi bu güzel ortamı aratmasın” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.


İftar programı okunan duaların ardından sona erdi.




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