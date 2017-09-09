Kağızman’da, “Kale-1” asayiş uygulaması

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan asayiş uygulamasında araçlar, kontrol edildi. Vatandaşlara GBT sorgulaması yapıldı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan asayiş uygulamasında sabit noktalarda araçlar kontrol edilirken, umuma açık yerlerde ise arama yapıldı. Umuma açık yerlerde vatandaşların kimlikleri kontrol edildi.

Kağızman’da özellikle umuma açık yerlerde polis yaptığı uygulamaya vatandaşlarda destek verdi, polislere her konuda yardımcı olan vatandaşların yapılan uygulamanın kendi can ve mal güvenlikleri açısında yerinde olduğunu belirttiler.