İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağızman'da kayıp Sedanur aranıyor

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel’in için arama çalışması sürüyor.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel'in için arama çalışması sürüyor.


Kağızman ilçe merkezine 21 kilometre mesafe uzaklıkta, Kars şehir merkezine ise yaklaşık 37 kilometre mesafede olan Paslı köyünde, öğlen saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan 8 yaşındaki Sedanur Güzel'den haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren çalışma sonuç vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi.


Köye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.


Sedanur'dan henüz hiçbir haber alınamazken bulunması için köy halkıda seferber oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.