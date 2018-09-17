Kağızman'da kayıp Sedanur aranıyor

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel'in için arama çalışması sürüyor.

Kağızman ilçe merkezine 21 kilometre mesafe uzaklıkta, Kars şehir merkezine ise yaklaşık 37 kilometre mesafede olan Paslı köyünde, öğlen saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan 8 yaşındaki Sedanur Güzel'den haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren çalışma sonuç vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi.

Köye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

Sedanur'dan henüz hiçbir haber alınamazken bulunması için köy halkıda seferber oldu.