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Kağızman'da okulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi

Kars’ın Kağızman ilçesinde ortaokulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ortaokulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler okuldan tahliye edildi.


Alınan bilgiye göre, Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulunda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanın fark edilmesi üzerine okulda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bazı öğrenciler ambulansta tedavi edildi.


Yangının okulun kalorifer dairesinde çıktığı belirtilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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