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Kağızman'da sokak ortasında silahlı saldırı

Kars’ın Kağızman ilçesinde kan davası nedeniyle bir kişi sokak ortasında silahla öldürüldü.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kan davası nedeniyle bir kişi sokak ortasında silahla öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kağızman ilçe merkezinde bir pastane önünde oturan Mehmet Ergün, kan davalı olduğu kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden 5 mermi ile olay yerinde hayatını kaybeden Ergün'ün cenazesi otopsi için İlçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce geniş çaplı operasyon başlatılırken, saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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