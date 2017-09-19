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19 Eylül 2017 10:07

Kağızman’da uyuşturucu ele geçirildi

Kağızman’da polis yaptığı operasyonda uyuşturucu ele geçirdi.

Kağızman’da uyuşturucu ele geçirildi

19 Eylül 2017 10:07

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.


Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince Encihan Mevkii’nde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen Kağızman polisi, Iğdır’a bağlı Tuzluca İlçesi’nde belirlen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.


Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kilo esrar ve çok sayıda Hint keneviri ele geçirilerek muhafaza altına alındı. uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen her iki operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alınarak Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.


Polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarının devam edeceği bildirilirken, Tucluca’da ele geçirilen Hint kenevirlerinin yakılarak imha edildiği öğrenildi.




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