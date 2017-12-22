BAL Ligi 3’üncü grupta mücadele eden Kars 36 Spor, 2017-2017 sezonu ilk devre sonunda grupta 25 puanla lider Serhat Ardahan Spor’un 1 puan gerisinde 3’üncü sırada tamamladı. Gerek ligde ve gerekse Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı başarılı sonuçlarla spor otoriterlerinin dikkatlerini üzerine çeken Kars 36 Spor’da hedef 3’üncü lig, profesyonel lige çıkmak için ikinci devrede çok zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını ifade eden Başkan Muharrem Yıldız, artık Karslıyım diyen herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Kars 36 Spor’un Kars’ı temsil ettiğini hatırlatan Muharrem Yıldız, “Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Artık Karslıyım diyen herkesin başarımıza katkı koyması gerekiyor. Çünkü 2. yarıda çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bir birinden zor maçlar oynayacağız. Biz takımımıza güveniyoruz. Bu yıl TFF 3’üncü ligine çıkacağımıza inanıyoruz. Ama bu yolda bize herkesin destek olması gerekiyor. Ancak bu şekilde başarımızı şampiyonlukla pekiştirebiliriz” dedi.

Kars’ın profesyonel ligde olmaması için bir sebep olmadığını vurgulayan Başkan Yıldız, “Kars yıllardır profesyonel lige hasret, biz bu hasreti bu yıl sona erdirmek istiyoruz. Bize destek olunduğunda işlerimiz daha da kolay olacak. Biz siyaset yapmıyoruz. Spor yapıyoruz. Öncelikle spor ile siyaseti ayırmak gerekiyor. Siyaset yapmadığımıza göre, gelin artık onun, takımı, bunun takımı, o varsa biz destek olmayız, düşüncelerinden vaz geçelim. Kars için Karslılar için elbirliği Karslıların 3’üncü lig özlemini bitirelim” diye konuştu.

“Treni kaçırmayalım”

Şuan grupta liderin 1 puan gerisinde olduklarını ve liderin Kars’a geleceğini kaydeden Başkan Yıldız, “Treni kaçırmayalım, yarın çok geç olur, ikinci yarı hazırlıklarımız Kars dışında yapacağız. Bir iki transferle güçlü olan takımızı daha da güçlendireceğiz. Önümüzde oynayacağımız 12 maç var. Ve bu maçların hepsi final havasında geçecek. Kars 36 Spor’un bu saatten sonra kaybetme lüksü yok. Biz şampiyonluğa kilitlendik. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız. Biz buradan herkesi bu takıma destek olmaya davet ediyoruz. Yazık etmeyelim, bir daha böyle bir fırsat yakalamak mümkün değil, Kars’ın profesyonel liglerde olan takımlardan ne eksiği var. Tekrar söylüyorum. Bu tren bir daha kaçarsa bu şehre yazık olur” şeklinde konuştu.