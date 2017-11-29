Kars 36 Spor Başkanı Muharrem Yıldız’dan Edirne Valisi Özdemir’e tepki

Çünkü Edirne halkı vatanını seven, bayrağına sahip çıkan, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkan halktır” sözlerine Kars’tan tepki geldi.

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen baloda yaptığı konuşmada “Sarıkamış’ta da Solo Türk ile beraberdik ama bu kadar duygusal değildi. Çünkü Edirne halkı vatanını seven, bayrağına sahip çıkan, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkan halktır. Edirnelileri tanımaktan büyük mutluluk duydum. Artık Edirneliyim ve Edirne’yi her yerde yaşayacağım” diyen Vali Günay Özdemir’e, Kars 36 Spor Başkanı Muharrem Yıldız tepki gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Yıldız, “Ne yazık bizim Gençlerbirliği maçı devam ederken, geçen dönem burada ben Kars Spor Kulüp Başkanlığı yaptığım dönemde valilik yapan Günay Özdemir, buradan Edirne’ye tayin olmuştu. Orada Edirne’nin belediyesinin düzenlediği bir programda gaza gelerek program esnasında Karslılara ve özellikle Kars’a hakaret içeren, Karslıların bayrak sevgisini, Karslıların vatan sevgisini ve Karslıların vatan ve bayrakla alakalı biraz daha Edirne’den az olduğunu, Edirnelilerin daha da vatanına, milletine, bayrağına bağlı olduğunu içeren sözler sarf etmiştir. Haddini aşmıştır” dedi.

Yıldız, “Karslılar dedelerinin, ecdatlarının kurduğu o Cumhuriyet’e bağlı halen daha burada sınır bekçiliği yapmaktadırlar. Vatanı ile bayrağı ile ne kadar hassas olduğunu ve Cumhuriyet uğruna onu yaşatmak için de kardeşçe Azeriyle, Lazı ile, Kürdü ile, Çerkezi ile, yerlisi ile, Terekemesi ile vatan ve bayrak olduğunda bir arada olduğunu defalarca göstermiştir” diye konuştu.